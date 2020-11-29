Lider VakıfBank, Galatasaray'ı da geçti

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 23-25, 23-25 ve 11-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya 3-0'lık seriyle başlayan sarı-siyahlılar, bloktaki üstünlüğüyle teknik molaya 12-8 önde girdiği ilk seti 25-23 aldı.



VakıfBank, ilk sette olduğu gibi 3-0'lık seriyle başladığı ikinci setin teknik molasına 12-11 önde girdi. Mola dönüşü 14-12 geriye düşen sarı-siyahlılar, setin devamında 19-16 öne geçmesine rağmen setin sonunda skor 22-22'ye geldi. Aldığı molanın ardından 24-22 öne geçen VakıfBank, ikinci seti 25-23 alarak karşılaşmada durumu 2-0'a getirdi. Galatasaray'ın üçüncü sette maça dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-11 maçı da 3-0 kazandı. Ligde iki maç (Sarıyer Belediyesi, İlbank) eksiği olan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 20'nci haftasında 2 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Sarıyer Belediyesi'yle karşılaşacak.



MAÇIN İSTATİSTİĞİ



GALATASARAY-VAKIFBANK: 0-3



SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu



HAKEMLER: Erdal Akıncı, Akif Altın



GALATASARAY: İlkin 10, Selin 5, Çağla 3, Kosheleva 10, Ergül 5, Ryhkliuk 9, Gizem (L), Beren 1, Elifsu, Nilay



VAKIFBANK: Maja 2, Meliha 4, Zehra 9, Haak 22, Michelle 12, Kübra 9, Ayça (L), Gabi 1, Cansu, Gözde



SETLER: 23-25, 23-25, 11-25



SÜRE: 82 dakika (28', 32', 22')



