Lewis Hamilton: 'Pist üstünde kalmaya çalışacağım'

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 6. sıradan başlayacak olan Lewis Hamilton, sıralama turları sonrası açıklamalarda bulundu.



Hamilton açıklamasında; "O kadar çok sıralama turuna katıldım ki artık hatırlamıyorum. Bu az zevk verenlerden biriydi. Pist çok keyifli ama bir türlü yol tutuş yakalayamadık ve virajlar zordu. Bizim için bir sınavdı. Yarın pistte kalmaya çalışacağım, pist üstünde kalmaya çalışacağım." dedi.



Hamilton'ın takım arkadaşı Bottas ise; "Yeni bir asfalt olduğu için çok soğuktu, lastikleri ıslatmadığımız için çok zorlandık. Sıralamanın en zor tarafı lastikleri çalıştırmaktı. Buzda gibiydik. Lastikleri çalıştırabilirseniz, pek çok saniye kazanabliyorsunuz. Performansım yeterince iyi değildi ama önemli olan yarın. Performans yarın önemli, yarına odaklanacağım." diyerek konuştu.



