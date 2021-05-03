Lewis Baker kararsız kaldı!

Trabzonspor'da dış transfer kadar iç transferde de hareketli günler yaşanacak.



Eddie Newton'ın girişimleriyle Trabzonspor'a getirilen Lexis Baker, performansıyla Abdullah Avcı'nın da gözüne girmişti. Deneyimli hoca, çalışkanlığı ve sorumluluk anlayışını beğendiği İngiliz yıldızın takımda kalmasını istedi.



Yönetim, Chelsea ile görüşerek pazarlıkları son aşamaya getirmeye çalışıyor.



Baker ise kararsız. Ada'ya dönemezse Fırtına'da devam etmeye niyetli. [Haber61]



