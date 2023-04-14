Leverkusen sahasında istediğini alamadı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Bayer Leverkusen, sahasında Belçika ekibi Royale Union Saint-Gillouse'yu ağırladı.
Bay Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamladı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada sessizliği bozan isim 51. dakikada Boniface oldu ve konuk ekip öne geçti. Golün ardından beraberlik için bastıran Leverkusen 82. dakikada Wirtz'le eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1 tamamlandı.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 20 Nisan'da Belçika'da oynanacak.
Bay Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamladı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada sessizliği bozan isim 51. dakikada Boniface oldu ve konuk ekip öne geçti. Golün ardından beraberlik için bastıran Leverkusen 82. dakikada Wirtz'le eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1 tamamlandı.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 20 Nisan'da Belçika'da oynanacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ