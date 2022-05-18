Levent Tüzemen: 'Torrent, gelin güvey oluyor'

Sabah Spor yazarlarından Levent Tüzemen, Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Domenec Torrent'i eleştirdi.



İşte Levent Tüzemen'in sözleri:



"Torrent gitse de kalsa da Emre Akbaba, Yunus Akgün ve Okan Kocuk geri dönecek. İspanyol hocanın basın toplantısı komik açıklamalarla doluydu. İspanya'da, Almanya'da ve İngiltere'de çalıştığını vurguladı."



"ORADA DA TANINMIYORDU"



"Ama bu ülkelerde Guardiola'nın analizcisiydi ve asla baş aktör olamadı. Türk medyasını kendisini tanımamakla suçladı. İspanya'da evinde otururken bir İspanyol kulübünün bile teklif yapmamasını açıklayamadı. Demek ki orada da göreve getirilecek hoca olarak tanınmıyordu."



"KENDİ KENDİNE GELİN GÜVEY OLUYOR"



"Torrent bir farklılık yaratamadı, Galatasaray'ı bir noktaya getiremedi, oyuncularla iletişim sağlayamadı. Hangi başkan adayı gelirse gelsin Torrent'le çalışmayacak. Çünkü adaylar yeni sezon için kafalarındaki hocayı belirledi. Torrent kendi kendine gelin güvey oluyor."





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