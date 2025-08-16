15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
3-0
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
1-0
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
4-2
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-3
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
2-0
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
1-0
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-2
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
1-2
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-5

Levent Tüzemen: "Galatasaray Barış Alper'i satmamalı"

Levent Tüzemen, Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Galatasaray Yönetimine çağrıda bulundu.

calendar 16 Ağustos 2025 01:35 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 02:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Levent Tüzemen: 'Galatasaray Barış Alper'i satmamalı'
Levent Tüzemen Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı yönetime Barış Alper Yılmaz konusunda çağrıda bulundu.

"G.SARAY SATMAMALI"

Levent Tüzemen, katıldığı canlı yayında Barış Alper'in satılmamasını vurgularken, "Barış Alper Yılmaz, 'Ekmeğini taştan çıkarmak' sözünün en güzel örneğini gösterdi. Barış Alper, pozisyonu kendi yarattı ve mükemmel bir vuruş ile gol attı. Galatasaray, Barış Alper'i Şampiyonlar Ligi'nde oynatmadan satmamalı!" ifadelerini kullandı.


"EDERSON'DA SORUN YOK"

Ederson transferinde sorun olmadığını belirten Tüzemen, "Ederson transferinde bir sorun yok, ödeme planıyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Galatasaray, Manchester City'yi ikna ederse Ederson Galatasaray'ın kalecisi olacak." dedi.

"SANE, DAHA SAHNE ALMADI"

Leroy Sane'nin daha başlamadığını ifade eden Tüzemen, "Galatasaray seyircisinin Bayern Münih'te gördüğü Sane, daha sahne almadı." sözlerini sarf etti.

"G.SARAY'IN TRANSFERE İHTİYACI VAR"

Son olarak Tüzemen, "Galatasaray'da derinlik yok. Yerli oyuncu açısından. Galatasaray'ın iyi bir sağ bek de alması lazım. Allah aşkına kulübeyi say. Stoperlerin yedeği yok. Orta saha yok. Bu kadroya 'Geniş kadro' denmemesi lazım.

Sağ bek, orta saha ve stoper transferine ihtiyacı var Galatasaray'ın!" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
