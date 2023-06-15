Letonya Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Letonya Milli Takımı, Türkiye ile oynayacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçına hazır.
Karşılaşmanın oynanacağı Skonto Stadı'nda teknik direktör Dainis Kazakevics yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Çalışma öncesinde teknik direktör Kazakevics, oyuncularıyla saha içinde bir süre konuştu.
İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
Letonya ile Türkiye arasında Skonto Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak.
Karşılaşmanın oynanacağı Skonto Stadı'nda teknik direktör Dainis Kazakevics yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Çalışma öncesinde teknik direktör Kazakevics, oyuncularıyla saha içinde bir süre konuştu.
İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
Letonya ile Türkiye arasında Skonto Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ