Leonardo Bonucci, Juventus'a geri dönüyor!

Geçen sezon başında'tan ayrılıp Milan'a dönentekrar Juventus'a transfer oluyor.Milan'ın çiçeği burnunda genel menajeri Lenoardo, Bonucci'nin satılması için Juventus ile görüştüklerini resmen açıkladı.Leonardo, "Juventus ile görüşme isteği Bonucci'den geldi. Transferin bitip bitmeyeceğine bakacağız, biz Juventus ile pazarlıklara başladık." sözlerini kullandı.31 yaşındaki İtalyan defans oyuncusu, geçen sezon 42 milyon Euro'ya Milan'a transfer olmuştu.