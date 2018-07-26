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Leonardo Bonucci, Juventus'a geri dönüyor!

Milan Genel Menajeri Leonardo, Bonucci'nin Juventus'a transfer olması hakkında görüştüklerini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Leonardo Bonucci, Juventus'a geri dönüyor!
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26 Temmuz 2018 19:13
Geçen sezon başında Juventus'tan ayrılıp Milan'a dönen Leonardo Bonucci, tekrar Juventus'a transfer oluyor.

Milan'ın çiçeği burnunda genel menajeri Lenoardo, Bonucci'nin satılması için Juventus ile görüştüklerini resmen açıkladı.

''TRANSFER İSTEĞİ BONUCCI'DEN GELDİ''

Leonardo, "Juventus ile görüşme isteği Bonucci'den geldi. Transferin bitip bitmeyeceğine bakacağız, biz Juventus ile pazarlıklara başladık." sözlerini kullandı.

31 yaşındaki İtalyan defans oyuncusu, geçen sezon 42 milyon Euro'ya Milan'a transfer olmuştu.

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