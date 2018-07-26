Leonardo Bonucci, Juventus'a geri dönüyor!

Geçen sezon başında Juventus'tan ayrılıp Milan'a dönen Leonardo Bonucci, tekrar Juventus'a transfer oluyor.
Milan'ın çiçeği burnunda genel menajeri Lenoardo, Bonucci'nin satılması için Juventus ile görüştüklerini resmen açıkladı.
''TRANSFER İSTEĞİ BONUCCI'DEN GELDİ''
Leonardo, "Juventus ile görüşme isteği Bonucci'den geldi. Transferin bitip bitmeyeceğine bakacağız, biz Juventus ile pazarlıklara başladık." sözlerini kullandı.
31 yaşındaki İtalyan defans oyuncusu, geçen sezon 42 milyon Euro'ya Milan'a transfer olmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Milan'ın çiçeği burnunda genel menajeri Lenoardo, Bonucci'nin satılması için Juventus ile görüştüklerini resmen açıkladı.
''TRANSFER İSTEĞİ BONUCCI'DEN GELDİ''
Leonardo, "Juventus ile görüşme isteği Bonucci'den geldi. Transferin bitip bitmeyeceğine bakacağız, biz Juventus ile pazarlıklara başladık." sözlerini kullandı.
31 yaşındaki İtalyan defans oyuncusu, geçen sezon 42 milyon Euro'ya Milan'a transfer olmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın