Leo Dubois'te Lyon'a pay

Galatasaray'ın transfer ettiği Fransız sağ bek Leo Dubois için Lyon'dan açıklama geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Leo Dubois'te Lyon'a pay
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23 Temmuz 2022 09:55
Galatasaray'ın 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Leo Dubois için Lyon'dan açıklama geldi.

Fransız ekibi, bu transfer karşılığında 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay maddelerini açıkladı.

3 sezon için anlaşmaya varılan 27 yaşındaki oyuncuya ise yıllık 1.8 milyon euro ücret ödenecek.

MESAİYE BAŞLADILAR

Bu arada Dubois ve Seferovic dün takımla birlikte idmana çıkıp mesaiye başladı. 



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