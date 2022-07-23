Galatasaray'ın 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Leo Dubois için Lyon'dan açıklama geldi.Fransız ekibi, bu transfer karşılığında 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay maddelerini açıkladı.3 sezon için anlaşmaya varılan 27 yaşındaki oyuncuya ise yıllık 1.8 milyon euro ücret ödenecek.Bu arada Dubois ve Seferovic dün takımla birlikte idmana çıkıp mesaiye başladı.