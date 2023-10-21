Leipzig kötü seriye Darmstadt önünde son verdi!

Bundesliga 8. hafta mücadelesinde Leipzig, deplasmanda Darmstadt 98'i 3-1 yenmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leipzig kötü seriye Darmstadt önünde son verdi!
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21 Ekim 2023 18:27
Bundesliga 9. hafta karşılaşmasında Darmstadt 98 ile Leipzig karşı karşıya geldi. Merck Böllenfalltor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Leipzig 3-1 kazanarak iki haftalık beraberlik serisine son verdi.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 1 ve 72. dakikalarda Louis Openda, 24 dakikada Emil Forsberg kaydetti.

Darmstadt 98'in tek golü 32. dakikada penaltı vuruşundan Tobias Kemte ile geldi. 

Bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 17'ye yükseltirken, Darmstadt 98, 7 puanda kaldı. 

Darmstadt 98, önümüzdeki hafta zorlu Bayern Münih deplasmanına gidecek. Leipzig sahasında Köln ile karşılaşacak.

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