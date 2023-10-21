Bundesliga 9. hafta karşılaşmasında Darmstadt 98 ile Leipzig karşı karşıya geldi. Merck Böllenfalltor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Leipzig 3-1 kazanarak iki haftalık beraberlik serisine son verdi.



Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 1 ve 72. dakikalarda Louis Openda, 24 dakikada Emil Forsberg kaydetti.



Darmstadt 98'in tek golü 32. dakikada penaltı vuruşundan Tobias Kemte ile geldi.



Bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 17'ye yükseltirken, Darmstadt 98, 7 puanda kaldı.



Darmstadt 98, önümüzdeki hafta zorlu Bayern Münih deplasmanına gidecek. Leipzig sahasında Köln ile karşılaşacak.



