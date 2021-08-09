Leipzig'de Sörloth için veda gibi açıklama

Fenerbahçe'nin forvet transferi için adayları arasında olan Alexander Sörloth'un Leipzig'deki günleri sayılı gözüküyor.



RB Leipzig Teknik Direktörü Jesse Marsch, Sandhausen ile oynadıkları Almanya Kupası maçında kadroya almadığı Norveçli golcü için konuştu.



"BİZ KALACAĞI KESİN OYUNCULARA ODAKLANIYORUZ"



Oyuncusunun ayrılacağının sinyallerini veren Marsch, "Alex iyi idman yapıyor ve sahada olduğunda iyi durumda. Ancak geleceği belirsiz. Biz şu anda Leipzig'de kalacağı kesin olan oyunculara odaklanıyoruz" dedi.



RB Leipzig'de Sörloth'un yerine 18 yaşındaki forvet Hugo Novoa Sandhausen maçında kadroda yer aldı.



Adı Premier Lig ekiplerinden Southampton ile de anılan Sörloth, geçen sezon 37 maçta süre alırken, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.



