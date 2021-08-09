Leipzig'de Sörloth için veda gibi açıklama

RB Leipzig Teknik Direktörü Jesse Marsch, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Sörloth için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Leipzig'de Sörloth için veda gibi açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2021 23:49
Fenerbahçe'nin forvet transferi için adayları arasında olan Alexander Sörloth'un Leipzig'deki günleri sayılı gözüküyor.

RB Leipzig Teknik Direktörü Jesse Marsch, Sandhausen ile oynadıkları Almanya Kupası maçında kadroya almadığı Norveçli golcü için konuştu.

"BİZ KALACAĞI KESİN OYUNCULARA ODAKLANIYORUZ"

Oyuncusunun ayrılacağının sinyallerini veren Marsch, "Alex iyi idman yapıyor ve sahada olduğunda iyi durumda. Ancak geleceği belirsiz. Biz şu anda Leipzig'de kalacağı kesin olan oyunculara odaklanıyoruz" dedi.

RB Leipzig'de Sörloth'un yerine 18 yaşındaki forvet Hugo Novoa Sandhausen maçında kadroda yer aldı.

Adı Premier Lig ekiplerinden Southampton ile de anılan Sörloth, geçen sezon 37 maçta süre alırken, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.