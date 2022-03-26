Leicester City'de Çağlar Söyüncü kararı

Milli Takımımızın Portekiz ile oynadığı mücadelede gösterdiği performansla alkış toplayan Çağlar Söyüncü'nün Leicester City günleri sona erebilir. Çağlar Söyüncü için İngiliz ekibi ya satış ya da sözleşme uzatma fikriyle masada.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Leicester City'de Çağlar Söyüncü kararı
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26 Mart 2022 12:26
Leicester City'de sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Çağlar Söyüncü için İngiliz ekibi devreye girdi. Leicester, Çağlar'ı sezon sonunda bonservis geliri elde etmek için satmayı düşünüyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN İKİ FARKLI PLAN

Leicester City eğer istediği bonservisi elde edemezse Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

PERFORMANSIYLA PARMAK ISIRTIYOR

25 yaşındaki Milli oyuncu bu sezon 24'ü Premier Lig maçı olmak üzere 37 maça çıktı. Çağlar son olarak Portekiz ile oynanan mücadelede gösterdiği performansla parmak ısırtmıştı.

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