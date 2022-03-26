Leicester City'de Çağlar Söyüncü kararı

Leicester City'de sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Çağlar Söyüncü için İngiliz ekibi devreye girdi. Leicester, Çağlar'ı sezon sonunda bonservis geliri elde etmek için satmayı düşünüyor.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN İKİ FARKLI PLAN



Leicester City eğer istediği bonservisi elde edemezse Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmayı planlıyor.



PERFORMANSIYLA PARMAK ISIRTIYOR



25 yaşındaki Milli oyuncu bu sezon 24'ü Premier Lig maçı olmak üzere 37 maça çıktı. Çağlar son olarak Portekiz ile oynanan mücadelede gösterdiği performansla parmak ısırtmıştı.





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