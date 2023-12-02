Leicester City, 90+4'te kazandı!

İngiltere Championship'te Leicester City, 90+4'te bulduğu golle West Bromwich'i 2-1 yendi. West Bromwich'te Okay Yokuşlu, 86 dakika sahada kaldı. Leicester City'de Yunus Akgün süre almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leicester City, 90+4'te kazandı!
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02 Aralık 2023 17:30
İngiltere Championship'in 19. haftasında Leicester City, West Bromwich deplasmanına konuk oldu. Leicester City, 90+4'te attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Leicester City, 72. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall ile öne geçti. West Bromwich'in golü 89. dakikada Josh Maja'dan geldi. Leicester City, 90+4'te Harry Winks ile bir gol daha buldu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Leicester City'de Yunus Akgün, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. West Bromwich'te Okay Yokuşlu, 86 dakika oyunda kaldı.

Leicester City, bu sonucun ardından 46 puana yükseldi. West Bromwich, 32 puanda kaldı.

Championship'te Leicester City, gelecek hafta sahasında Plymouth'u ağırlayacak. West Bromwich, Sunderland deplasmanına gidecek.

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