Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in parkelere ne zaman dönebileceğine dair bir tahmin ortaya atıldı.



Şubat sonundan beri ayak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen LeBron'un iyileşme süreci başarılı bir şekilde ilerlese de, bir süre daha parkelerden uzak kalması bekleniyor.



The Athletic'ten Jovan Buha'ya göre, 38 yaşındaki süperstar büyük olasılıkla normal sezonun son haftasında geri dönecek:



"Öyle görünüyor ki, muhtemelen normal sezonun son haftasında dönecek. Bu hafta kayda değer birkaç gelişme oldu, mesela geçtiğimiz hafta sonu yürüme botu olmadan takımın yanına dönmüştü. Biraz durağandı ama yürüme botuyla topallayarak, o scooterlardan biriyle gelen biri gibi durmuyordu. Bu açıdan, planlanan zamanın öncesinde dönebileceğini şimdiden söyleyebiliriz."



James bu sezon maç başına 29.5 sayı, 8.4 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları yakalıyor.





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