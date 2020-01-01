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LeBron: "Karantina sayesinde, sürekli ailemle vakit geçirebiliyorum"

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, ailesiyle karantina yaşamının nasıl olduğunu anlattı.

Haber; Sporx.com
Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, ailesiyle karantina yaşamının nasıl olduğunu anlattı.

Lakers yıldızı, NBA'in koronavirüs yüzünden askıya alındığı dönemde, basketbol sevgisine rağmen eşi ve üç çocuğu ile çok eğlendiğini söyledi.

LeBron, "Road Trippin" isimli podcastte ailesi ile karantina hayatını açıkladı:

"Ben deplasman yolcuğundayken, o şampiyonluk görevini kovalama uğraşımdan keyif alabiliyoruz. Karantina bana her gün çocuklarımla birlikte olmanın avantajını kullanma fırsatı verdi, çünkü okula gitmiyorlar. Sürekli eşimle ve ailemle beraber olabiliyorum. Her gün buradayız, TikTok videoları çekiyoruz. Dizi izliyoruz, film izliyoruz, kart oynuyoruz, Uno falan, her türlü şeyi yapıyoruz. Şimdiye dek çok zevkliydi."

Sezon askıya alınmadan önce, LeBron ve Lakers Batı Konferansı sıralamasında en iyi dereceye sahipti. Lakers 49-14 derecesindeydi ve LA Clippers'ın 5.5 maç önündeydi.


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