Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, NBA'deki 23. sezonuna girerken, kariyerinin son yılı olabileceği yönündeki söylentiler giderek artıyor.ESPN'den Brian Windhorst, The Hoop Collective programında, James'in "son yılı olabileceğini" sıklıkla duyduğunu belirtirken, son dönemde diğer liglerde oynama ihtimallerinin bile konuşulduğunu belirtti. Windhorst, 40 yaşındaki yıldız oyuncunun sağlıklı kaldığı sürece performansında herhangi bir düşüş olmadığını vurguladı.James, 2025-26 sezonu için oyuncu opsiyonunu kullanarak iki yıllık, 104 milyon dolarlık kontratının son yılına girdi. Anlaşmada takas engelleyici madde de bulunuyor.Geçtiğimiz sezon, James birçok tarihi başarıya imza attı:Vince Carter ile NBA tarihinin en fazla sezon oynayan oyuncusu rekorunu paylaştı.Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek en fazla kariyer dakikasına ulaşan oyuncu oldu.NBA tarihinin art arda üçlü-double yapan en yaşlı oyuncusu unvanını elde etti.Ocak ayında Michael Jordan'ı geçerek en fazla 30 sayı attığı maç sayısına ulaştı.Şubat ayında 40 sayı ve üzeri atan en yaşlı oyuncu oldu ve 2.500 üçlük barajını geçti.Mart ayında ise toplamda (normal sezon + playoff) 50.000 sayı barajını aştı.Lakers'ın playoff macerası, üst üste ikinci kez ilk turda sona erdi. James, Minnesota Timberwolves ile oynanan beşinci maçta sol dizinden sakatlık yaşadı. Ancak antrenman kampına yetişmesi bekleniyor.Dört NBA şampiyonluğu, dört MVP ödülü ve 21 All-Star seçimi bulunan LeBron James, kariyerinde 27 sayı, 7.5 ribaund ve 7.4 asist ortalamalarıyla NBA tarihinin en elit oyuncuları arasında yer alıyor.Bu sezon, James; Luka Doncic, Austin Reaves, Deandre Ayton ve oğlu Bronny James ile birlikte, JJ Redick yönetiminde mücadele edecek. Kariyerinin son yılı olabileceği ihtimali, her maça ekstra bir anlam yüklemiş durumda.