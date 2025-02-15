Lazio evinde Napoli'ye çelme taktı

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Lazio ile Napoli 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lazio evinde Napoli'ye çelme taktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2025 21:57
İtalya Serie A'nın 25. haftasında Marco Baroni'nin ekibi Lazio ile Antonio Conte'nin yönetimindeki lider Napoli 2-2 berabere kaldı.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Napoli'nin gollerini 6. dakikada Gustav Isaksen ve 87. dakikada Boulaye Dia kaydetti.

Konuk Napoli'nin gollerini ise 13. dakikada Giacomo Raspadori ve 64. dakikada Adam Marusic kendi kalesine gönderdi.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. beraberliğini alan Napoli 56 puana ulaşırken, yenilmezlik serisi 3 maça yükselen Lazio ise 46 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Lazio deplasmanda Venezia'ya konuk olurken, Napoli deplasmanda Como'ya konuk olacak.

YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery