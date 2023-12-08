Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, yaygın takas söylentileri sonrası Bulls'a olan bağlılığından bir kez daha bahsetti.



Üst üste bir sezon daha takas dedikodularının ortasında kalan LaVine'in, Şubat ayındaki son takas tarihinden önce farklı bir takımda yer alması büyük bir ihtimal olarak görülüyor.



Ancak bu hafta medyayla yaptığı son sohbette Bulls yıldızı, Chicago'ya olan bağlılığını bir kez daha teyit ederek, şimdilik hiçbir yere gitmeyebileceğinin sinyalini verdi:



"Hâlâ bu ekibin bir parçası mıyım ve oldukça bağlı mıyım? Evet. Bulls forması giymeye devam ediyorum ve kendimi buraya adamış durumdayım. Burada olduğum sürece, Chicago'yu desteklemeye ve sevmeye devam edeceğim."



Sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta daha parkelerden uzak kalacak olan LaVine, Bulls'un takas talebini yerine getirmesini beklemeye devam ediyor.





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