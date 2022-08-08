Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Akdeniz ekibinin yeni transferlerinden biri olan Sam Larsson, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.



"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"



29 yaşındaki İsveçli futbolcu maçla ilgili değerlendirmesinde, "3 puanı alamadık ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. İlk maçım olduğu için benim adına güzeldi. Ama sonuç olarak tabii ki bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" ifadesini kullandı.



"BANA ANLATILANLAR DOĞRU ÇIKTI"



Sam Larsson teknik direktör Nuri Şahin ile ilgili olarak ise "Fantastik bir serüvenimiz olacak Nuri Şahin ile birlikte. Bana anlatılanlar doğru çıktı. Önümüz açık. Takım olarak performansımız iyiydi. Ama son dakikadaki gol hayal kırıklığı oldu" diyerek sözlerini tamamladı.





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