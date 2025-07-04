Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzatması, takım cephesinde beklenmedik bir gelişme yarattı.The Rich Eisen Show'a konuşan Sam Amick,dedi.Ancak James, sözleşmesini uzatarak kontrolü elinde tuttu. ESPN'den Brian Windhorst,yorumunu yaptı.Amick'e göre, oyuncunun yüksek maaşı takım için ekonomik zorluk yaratıyor. ESPN'den Bobby Marks ise bu yaşta bir oyuncu için 4-5 oyunculuk takaslar yapmaya hiçbir takımın sıcak bakmadığını söyledi.Eğer LeBron takımdan ayrılsa ve serbest kalırsa, çok sayıda takımın onunla ilgilenebileceği konuşuluyor. Ancak şimdilik James'in Lakers formasıyla son bir sezon geçirmesi en muhtemel senaryo gibi görünüyor.