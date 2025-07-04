Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzatması, takım cephesinde beklenmedik bir gelişme yarattı.
The Rich Eisen Show'a konuşan Sam Amick, "Lakers yönetimi, LeBron'la 2025-26 sonrası için hiçbir görüşme yapmadı. Bu da aslında oyuncunun emeklilik kararını açıklamasını ve tüm sezon boyunca bir veda turu yapılmasını umduklarını gösteriyor," dedi.
Ancak James, sözleşmesini uzatarak kontrolü elinde tuttu. ESPN'den Brian Windhorst, "Lakers'ın üzerinde bir kontrol yok. LeBron isterse takas ister, istemezse o da yok," yorumunu yaptı.
Amick'e göre, oyuncunun yüksek maaşı takım için ekonomik zorluk yaratıyor. ESPN'den Bobby Marks ise bu yaşta bir oyuncu için 4-5 oyunculuk takaslar yapmaya hiçbir takımın sıcak bakmadığını söyledi.
Eğer LeBron takımdan ayrılsa ve serbest kalırsa, çok sayıda takımın onunla ilgilenebileceği konuşuluyor. Ancak şimdilik James'in Lakers formasıyla son bir sezon geçirmesi en muhtemel senaryo gibi görünüyor.
The Rich Eisen Show'a konuşan Sam Amick, "Lakers yönetimi, LeBron'la 2025-26 sonrası için hiçbir görüşme yapmadı. Bu da aslında oyuncunun emeklilik kararını açıklamasını ve tüm sezon boyunca bir veda turu yapılmasını umduklarını gösteriyor," dedi.
Ancak James, sözleşmesini uzatarak kontrolü elinde tuttu. ESPN'den Brian Windhorst, "Lakers'ın üzerinde bir kontrol yok. LeBron isterse takas ister, istemezse o da yok," yorumunu yaptı.
Amick'e göre, oyuncunun yüksek maaşı takım için ekonomik zorluk yaratıyor. ESPN'den Bobby Marks ise bu yaşta bir oyuncu için 4-5 oyunculuk takaslar yapmaya hiçbir takımın sıcak bakmadığını söyledi.
Eğer LeBron takımdan ayrılsa ve serbest kalırsa, çok sayıda takımın onunla ilgilenebileceği konuşuluyor. Ancak şimdilik James'in Lakers formasıyla son bir sezon geçirmesi en muhtemel senaryo gibi görünüyor.