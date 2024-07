Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, eski oyuncusu Klay Thompson'ın bu yaz Dallas Mavericks'e gitmesiyle ilgili karışık duygularını dile getirdi.



The Athletic'e verdiği röportajda Lacob, Thompson'ın 13 yıllık görev süresi boyunca Warriors'a yaptığı önemli katkılara değindi.



Lacob, Thompson'a gönderdiği, birlikte geçirdikleri zaman için derin saygı ve minnettarlığı simgeleyen kişisel bir video mesajı paylaştığını açıkladı:



"Bir maç sonrası önünde eğildiğim o küçük videoyu ona göndermiştim. Bu onun bizim için, bu organizasyon ve grup olarak başardığımız her şey için çok şey ifade ettiğini söyleme biçimimdi. Ve onun hakkındaki düşüncelerim halen böyle. Hep de böyle olacak. Asla değişmeyecek."



Thompson'ın Dallas'a gidişine rağmen dostluklarının ve karşılıklı saygılarının baki olduğunu vurgulayan Lacob, "İnsanların ne olduğunu ya da olmadığını düşündüğü umurumda değil. Hayatımda her zaman hoş karşılayacağım biri olacak. Umarım o da aynı şeyleri hissediyordur." ifadelerini kullandı.



Basketbolun rekabetçi doğasını kabul eden Lacob, esprili bir şekilde sahada Thompson'a karşı rekabet etmek durumunda kalacaklarının da altını çizdi:



"Doğrusu biraz gözlerim doldu diyebilirim. Umarım sonsuza kadar arkadaş kalabiliriz. Ve o birkaç yıllığına Dallas'tayken, biz de onu tokatlamak zorunda kalacağız. Ama bu işler böyledir. Rekabet böyle bir şeydir."



Thompson, kariyerinin geneline göre düşüşte olduğu geçtiğimiz sezonu 77 maçta 17.9 sayı, 3.3 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.





