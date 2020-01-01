Kyrie'den Perkins'e cevap: "Sadece saygı duyduklarımdan gelenleri dinlerim"

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins'in kendisiyle ilgili "beynini kuşa taksanız, kuş tersten uçar" yorumu hakkındaki dürüst düşüncelerini paylaştı.



Eski NBA oyuncusu Perkins de dahil olmak üzere birçok insan, geçmişte Irving'i bazı ifadelerinden ötürü eleştirmişti.



Perkins, Kyrie ile ilgili şu şekilde konuşmuştu:



"Kyrie Irving'in beynini alıp bir kuşa taksanız, bilin bakalım o kuş ne yapar? Tersten uçar. Çünkü Kyrie'nin şu anda kafası karışık. Liderlik konusundaki eksikliğini gösteriyor."



Nets yıldızı, kısa süre önce takım arkadaşı Kevin Durant'ın podcast'ine katıldı ve Perkins'in birkaç ay önce yaptığı bu yorum hakkında şöyle konuştu:



"İnsanlar akıllı olmadığımı söylüyor, Kendrick Perkins bile beynimi bir kuşun içine koyarsanız tersten uçacağını söylemişti. Bununla ilgili bir sorunum yok, bu onun görüşü ve bunu saygısızlık olarak görmüyorum. Ama eleştiriler, sadece saygı duyduğum insanlardan geldiğinde bana ulaşırlar.



Herkesin endişelerini, benimle ilgili fikirlerini ve ne yapmam gerektiğini söylemelerini dinleyemem. Bir ara bunu yapmıştım ve kendimi karanlık bir yerde bulmuştum. Ve bu karanlık zamanlara düştüğümüzde, danışmanın ve yardım istemenin gerekli olduğunu anlamak zor oluyor. Şöhretinizin biraz esiri oluyorsunuz.



Üstesinden gelmek istediğim pek çok sorun var. Ancak bunu belirli bir hedef olmadan yapmak, zor. Ve şu anda hedefim, tarihteki en büyük basketbol oyuncusu olmak değil. Bu lanet unvan zaten neyi temsil ediyor ki? Basketbol, olduğum kişinin çok küçük bir parçası."



