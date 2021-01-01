Kyrie Irving de Ramazan ayında oruç tutuyor!

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, Müslüman olduğu ve oruç tuttuğuna dair iddiaları doğruladı.



Geçtiğimiz gece Nets'in Boston Celtics'e karşı aldığı 109-104'lük galibiyetin ardından Kyrie, Ramazan ayında oruç tuttuğuna dair söylentilerin doğru olduğunu açıkladı:



"Tüm bunları yapabildiğim için Allah'a şükürler olsun. Çünkü insanlar sürekli başkalarının işlerine burnunu sokuyor.



Temelde baz aldığım şey, kendimi İslam'a adamış bir şekilde Müslüman toplumunun bir parçası olarak, tüm ırklara, kültürlere ve dinlere, anlayış ve saygı göstermek.



Burada çok bölücü bir enerji var, ki bizim toplumumuzda bu hep böyleydi. Bu konulara girmek ve bunları basketbola dahil etmek istemiyorum.



Lakin tabii ki ki pek çok insanın kafasında soru işaretleri var. Yani evet, ben de birçok Müslüman kardeşimle beraber Ramazan ayının bir parçasıyım. Ve tüm bunların ayrıca bir alışma süreci olduğunu da söyleyebilirim."



"KENDİMİ ALLAH'A ADADIM..."



Kyrie, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:



"Allah'a yönelik hizmetime adanmış bir vaziyette, bana rehberlik edilenlerle yoluma devam ediyorum. Bu toplumun bir parçası olmak ve doğru şeyleri yapmak beni mutlu ediyor.



Dolayısıyla, Müslüman toplumu hakkında herhangi bir bilginiz varsa, oruç tutmanın da bu yaptığım şeyler arasında yer aldığını biliyorsunuzdur. Bir parçası olabildiğim için, bu topluma gerçekten minnettarım."



Bu ayın başlarında Müslüman olduğu tahmin edilen Kyrie, Nets'in Ramazan ayının ilk gününde oynadığı Minnesota Timberwolves karşılaşmasında kişisel izin alarak oynamamasıyla dikkatleri çekmişti.



Irving bu sezon, 27.1 sayı, 4.9 ribaund ve 6.3 asist ortalamaları ile oynuyor.



