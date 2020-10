Kyrie: "Bence bir tane koçumuz olmayacak, bazen ben de olacağım"

Brooklyn Nets yıldızları Kyrie Irving ve Kevin Durant, Eylül ayı başlarında başantrenör olarak işe alınan Steve Nash'i, baştan aşağıya liderliğin başı olarak değil, işbirliğine dayalı bir rolde gördüklerini belirttiler.



Irving, Durant'in yeni podcast'i The Etcs'te şunları söyledi:



"Bizim bir tane başantrenörümüz olacağını pek görmüyorum. KD koç olabilir, bazı günler ben de koç olabilirim."



Durant, Irving'le hemfikir olarak, bunu "işbirliğine dayalı bir çaba" olarak nitelendirdi ve eski asistan ve geçici koç Jacque Vaughn'u, herhangi bir anda bu görevi yerine getirebilecek biri olarak adlandırdı.



"ÖNCE İNSAN OLDUĞUMU ANLAYAN BİRİNİ İSTERİM"



Nash, koç seçildiğinde özellikle Irving ile çalışmaktan heyecan duyduğunu söylemiş ve yıldız oyun kurucuyu "basketbol topuyla bir usta" olarak nitelendirmişti. Irving, podcast'te Nash'i o kadar iyi tanımadığını, ancak onunla çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti:



"Steve harika biri ve onunla zamanla gelişecek bir ilişkim var. Steve, hakkımda başkalarından duyduğu şeyler dışında beni tanımıyor. 2014'te bir kez antrenman yapmıştık ama o noktadan, uzaktan gelişen saygılı bir ilişkimiz vardı. Onu iki yıl önce Hall of Fame töreninde görmüştüm ve sarılmıştık. Ve şimdi de baş antrenör oldu. Bence bu, antrenörlere bakış açımızı da değiştirecek.



Önce insan olduğumu ve topluluğuma hizmet ettiğimi ve sonrasında basketbolun, sevdiğim için her gün yaptığım bir şey olduğunu anlayacak birini istiyorum. Nash'in bir oyuncu olarak ne kadar harika olduğunu her zaman duymuş ve görmüştük, ama aynı zamanda onu bir kişi olarak tanıdığınızda, neden bizimle birlikte barınabileceğini de anlıyorsunuz. Koçluk felsefesiyle, gelip yaptığımız her şeyi değiştirecek birine ihtiyacımız yok."



"NASH İLE SKORERLERİMİZİN İLİŞKİSİ, KİLİT OLACAK"



Durant'in, Nash ile oyuncu geliştirme koçu olduğu Golden State Warriors'la geçirdiği dönemden beri, güçlü bir ilişkisi bulunuyor:



"Steve'in orada olmasının ve her gün saha generalimizle işbirliği yapmasının, ben, Taurean (Prince), Caris (LeVert) ve Spencer (Dinwiddie) gibi skorerlerimiz için iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Bu ilişkiye sahip olmalarının, bizim için kilit olacağını sanıyorum."



Durant, özellikle kendisi, Irving ve Nash ile birlikte, Nets içindeki benzersiz liderlik dinamiğini de şu şekilde kabul etti:



"Sanırım genel olarak veya sadece ikimiz için, insanlar liderliğimizi sorgulayabilir. Ama ben ve Kyrie, her gün bize koçluk yapılmasından bahsettiğimizde, bunun örnek teşkil ederek gerçekleşeceğini düşünüyorum ve bence birçok takım arkadaşımız da bunu takip edecektir."