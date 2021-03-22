Kylian Mbappe fırtınası! Yeni rekor...

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, performansıyla büyülemeye devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Kylian Mbappe fırtınası! Yeni rekor...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2021 18:07
Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin süperstarı Kylian Mbappe, sınırları zorlamaya devam ediyor.

22 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de 100 gole en erken ulaşan futbolcu oldu.

Fransız yıldız ayrıca bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 30 gol - 9 asistlik başarılı bir performans sergiledi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.