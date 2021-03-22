Kylian Mbappe fırtınası! Yeni rekor...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin süperstarı Kylian Mbappe, sınırları zorlamaya devam ediyor.
22 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de 100 gole en erken ulaşan futbolcu oldu.
Fransız yıldız ayrıca bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 30 gol - 9 asistlik başarılı bir performans sergiledi.
22 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de 100 gole en erken ulaşan futbolcu oldu.
Fransız yıldız ayrıca bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 30 gol - 9 asistlik başarılı bir performans sergiledi.
🔥 Kylian Mbappe, Ligue 1'de en erken 100 gole ulaşan oyuncu oldu. [22 yaş, 91 gün]
⚡100 lig golüne ulaşma yaşları
◉23 yaş, 149 gün: Lionel Messi
◉24 yaş, 200 gün: Lewandowski
◉25 yaş, 22 gün: Cristiano Ronaldo
◉26 yaş, 102 gün: Ibrahimovic pic.twitter.com/0UX3SRhHjN
— Sporx (@sporx) March 22, 2021