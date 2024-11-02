Kuzeyboru evinde Keçiören'e set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuzeyboru evinde Keçiören'e set vermedi
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02 Kasım 2024 23:06
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Furkan Salduz

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Sangiacomo, Ghani, Ergül Avcı, Micaya, Lila Şengün, Zeynep Sena Usta (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Deniz Nazlıcan Zengin)

Setler: 25-21, 25-21, 25-17

Süre: 87 dakika (38, 26, 23)

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