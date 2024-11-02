Kuzeyboru evinde Keçiören'e set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Furkan Salduz
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Sangiacomo, Ghani, Ergül Avcı, Micaya, Lila Şengün, Zeynep Sena Usta (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Deniz Nazlıcan Zengin)
Setler: 25-21, 25-21, 25-17
Süre: 87 dakika (38, 26, 23)
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Furkan Salduz
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Sangiacomo, Ghani, Ergül Avcı, Micaya, Lila Şengün, Zeynep Sena Usta (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Deniz Nazlıcan Zengin)
Setler: 25-21, 25-21, 25-17
Süre: 87 dakika (38, 26, 23)