Küme düşme tartışması İspanya'da: 'Bu sezon olmasın!'

İspanya La Liga'da sezonu 20. sırada bitirerek ikinci lige düşen Espanyol, küme düşmenin kaldırılması için federasyona başvurdu.



İşte Espanyol'dan yapılan açıklama:



"Geçen nisan ayının ortasnda, salgın nedeniyle durdurulan ligin ve futbol sektörünün ekonomikaçıdan çökmesini engellemek için futbola tekrar başlama kararı verildi. Herkesin yadsınamaz çabalarıyla gelirlerin bir bölümü kurtarıldı ve rekabet etmeye yönelik olarak büyük bir dayanışma örneği gösterildi.



Bununla birlikte tüm lig katılımcılarının eşit fırsatlarda yarışmasını engelleyebilecek bazı özel koşullar ortaya çıktı.



Örnek olarak;



- İkinci Lig'de mücadele edecek olan Deportivo'nun son maçı, herhangi bir çözüm bulunamadığından oynatılmadı. Deportivo küme düşürüldü.



- Stadyumlarda, taraftarların olmaması tüm kulüpler için büyük bir zarar oldu. Ancak, bizim için önemli olan kümede kalma yarışındaki direkt 5 rakibimize karşı evimizdeki maçların seyircisiz oynanması dikkat çekici oldu.



- Valencia ve bizim gibi kulüplerde koronavirüs vakalarına rastlandı. Rekabet edebilmek için büyük çaba sarf ettik ancak hastalığın fiziksel etkileri atlatılamadı.



Her ne kadar ligin tamamlanmış olduğu doğru olsa da, belirttiğimiz gibi örneklerin varlığı nedeniyle yarışma adil bir biçimde yürütülmedi. Takımlar eşit koşullarda rekabet etmediler.



Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkileri 2020/21 sezonunda da devam edecek. Buna küme düşmenin getireceği etkiyi de eklersek yıkıcı olacak ve haksızlık yapılacaktır.



Espanyol kulübü olarak pandeminin getirdiği bir dizi sağlık ve ekonomik sonuçlar nedeniyle devam eden belirsizlikte, bazı kulüplerin ödüllendirilmesini doğru buluyoruz. Şampiyon olacak takım, sıralama, Avrupa kupalarına gidecek takımların belirlenmesi açısından lig sıralaması doğru olacaktır ancak bizim gibi en çok etkilenen kulüplerin bu şekilde iki kat cezalandırılması doğru değildir.



Bu nedenle Espanyol olarak, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve La Liga'nın düzenlediği tüm liglerde küme düşürülmenin kalkması gerektiğini savunuyoruz."



