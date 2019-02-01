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Kostas Mitroglou'dan Galatasaray için ilk mesaj

Galatasaray'ın Marsilya'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Kostas Mitroglou, twitter hesabından taraftara mesaj yolladı

Kaynak: Sporx.com
Kostas Mitroglou'dan Galatasaray için ilk mesaj
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01 Şubat 2019 00:19
Galatasaray'ın Marsilya'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Kostas Mitroglou, twitter hesabından taraftara mesaj gönderdi

Sarı-kırmızılılara gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Yunan golcü, ilk maçına çıkmayı sabırsızlıkla bekledğini kaydetti.

Mitroglou açıklasmasında, Kostas Mitroglou, "Burada olduğum için heyecanlıyım. Sıcak karşılama için hepinize teşekkür ederim. Oynamaya başlamayı, taraftarlar ve takımım için en iyisini yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi





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