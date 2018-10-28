  •  
    Cocu için taraftarlardan Aleyna Tilki'li paylaşım
  •  
    "Ali Koç sözünden geri dönebilir, nedeni de..."
  •  
    Avrupa'da boşta olan elit teknik adamlar!..
  •  
    Ankaragücü'nden Kartal için F.Bahçe'ye MESAJ!..
  •  
    Ve G.Saray'da Ozan için tartışma yaratan rakam

Korcan Çelikay: ''Umarım Fenerbahçe en kısa zamanda düzelir''

Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay, 3-1'lik galibiyetin ardından Fenerbahçe hakkında konuştu.

Kaynak: AA
Korcan Çelikay: ''Umarım Fenerbahçe en kısa zamanda düzelir''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2018 23:33
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen MKE Ankaragücü'nün kalecisi Korcan Çelikay, elde ettikleri galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Korcan, "Fenerbahçe ile deplasmanda oynamak her takım için zor. Elimizden geleni yaptık. Maçı sonrası tepkiler oldu. Her takımın kötü dönemleri vardır. Umarım bunları en kısa zamanda aşarlar." ifadelerini kullandı.

Korcan, çalışmalara devam edeceklerini ve ligi en iyi yerde bitirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için