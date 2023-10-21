Kopenhag önce mağlup, sonra galip!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Kopenhag, Danimarka Ligi'nde geriye düştüğü maçı kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Kopenhag önce mağlup, sonra galip!
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21 Ekim 2023 20:03
Son güncelleme 21 Ekim 2023 20:05
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Kopenhag, Danimarka Ligi'nde Vejle'yi ağırladı. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Kopenhag oldu.

Vejle'nin golünü 65. dakikada German Onugkha kaydetti.

Geriden gelen Kopenhag'a galibiyeti getiren goller 70. dakikada Mohamed Elias Achouri ve 82. dakikada Mohamed Elyounoussi'den geldi .

Bu galibiyetin ardından Kopenhag puanını 26'ya yükseltti. Vejle 8 puanda kaldı.

Kopenhag hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a konuk olacak. Sonrasında Hvidovre'yi ağırlayacak.

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