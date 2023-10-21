Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Kopenhag, Danimarka Ligi'nde Vejle'yi ağırladı. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Kopenhag oldu.
Vejle'nin golünü 65. dakikada German Onugkha kaydetti.
Geriden gelen Kopenhag'a galibiyeti getiren goller 70. dakikada Mohamed Elias Achouri ve 82. dakikada Mohamed Elyounoussi'den geldi .
Bu galibiyetin ardından Kopenhag puanını 26'ya yükseltti. Vejle 8 puanda kaldı.
Kopenhag hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a konuk olacak. Sonrasında Hvidovre'yi ağırlayacak.
Vejle'nin golünü 65. dakikada German Onugkha kaydetti.
Geriden gelen Kopenhag'a galibiyeti getiren goller 70. dakikada Mohamed Elias Achouri ve 82. dakikada Mohamed Elyounoussi'den geldi .
Bu galibiyetin ardından Kopenhag puanını 26'ya yükseltti. Vejle 8 puanda kaldı.
Kopenhag hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a konuk olacak. Sonrasında Hvidovre'yi ağırlayacak.