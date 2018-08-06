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Konyaspor'dan Galatasaray - Akhisar maçı için açıklama

Konyaspor, Galatasaray - Akhisarspor maçı sonrasında kırılan koltuklarla ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: DHA
Konyaspor'dan Galatasaray - Akhisar maçı için açıklama
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06 Ağustos 2018 14:08
Atiker Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanan TFF Süper Kupa final mücadelesinde, Galatasaray ve Akhisarspor tribünlerinde koltukların kırılıp, parçalandığını açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda dün Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde her iki takım taraftarlarının da tribündeki koltuklara büyük zarar verdikleri ortaya çıktı.

Atiker Konyaspor'un final mücadelesinden sonra yaşananlarla ilgili internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray ile Akhisarspor kulüpleri arasında oynanan TFF Süper Kupa maçının ardından Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na büyük hasar verildiği ortaya çıktı. Galatasaray taraftarının olduğu tribünlerde bulunan sarı kırmızılılar maçın ardından kendilerine ait bölümdeki koltukları kırarak büyük maddi zarara neden oldu. Misafir takımların taraftar gruplarının tribünleri terk etmesinin ardından stat yetkililerimiz ve federasyon temsilcisi tarafından yapılan hasar tespiti sonrasında; Galatasaray taraftarlarının bulunduğu tribünlerde 500'e yakın, Akhisarspor taraftarlarının yer aldığı tribünlerde ise 40 civarında koltuğun kırıldığı ve parçalandığı görüldü."

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