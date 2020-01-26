Konyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek.Saat 19:00'da oynanacak karşılaşma Beinsports'tan naklen yayınlanacak.Ev sahibinde Deni Milosevic sarı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Ferhat Öztorun ise Galatasaray karşısında görev alamayacak.Galatasaray'da ise sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Tedavi süreci devam eden Andone'nin yanı sıra Nagatomo, Emre Mor ve Jimmy Durmaz kadroya alınmadı.Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.SerkanSkubicSelimAnicicAlperÖmer Ali ŞahinerJohnssonVolkanBajicThuramDaci