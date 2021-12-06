Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.



Bu sonucun ardından üst üste 2. maçtır kazanamayan Konyaspor, puanını 27 yaptı ve 2. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 5 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 18. sırada yer buldu.



Konyaspor, gelecek hafta Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.



ERTAÇ ÖZBİR KALESİNİ KAPATTI



Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı oynanan maçta kalesini gole kapatan Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, Konyaspor karşısında da 5 kurtarış yaparak gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Çekiçi'nin ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa sahip oldu.



6. dakikada Mounir'in ceza sahasının sol çaprazından yerden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'te kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ilk yarı golsüz sona erdi.





İLGİLİ VİDEO