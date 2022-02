Konyaspor'dan İlhan Palut ve Galatasaray maçı açıklaması

İttifak Holding Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, ara transfer dönemiyle ilgili yapılan eleştirileri değerlendirdi.



Özgökçen, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde, gazetecilere yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde takıma yeterli oyuncu alınmadığına yönelik serzenişlerin olduğunu söyledi.



Transferleri yaparken teknik ekiple beraber hareket ettiklerini vurgulayan Özgökçen, "Konyaspor Kulübü sosyal medya ve basınla yönetilen bir kulüp değil. Transferler yapılabilir, taraftarlarımız da devamlı yeni isimlerin takımda olmasını isteyebilir ama burada mali ve ekonomik tabloları dikkate alarak transfer yapma durumu da Konyaspor yönetimine aittir." dedi.



Özgökçen, ara transfer döneminde 3 oyuncuyu takıma kattıklarını belirterek, "Transferlerimizi yaparken teknik ekibimiz ile beraber hareket ederek, istişareler yaparak hareket ediyoruz, hiçbir şekilde hocamızı göz ardı ederek transfer yapmayız. Bunun bilinmesini özellikle istiyoruz. Hocamızın raporları dikkate alınarak transferler yapıldı. Bitirme noktasına gelinen transferlerde de hocamızın takımımıza çok fazla katkı sağlayamayacağı belirtilmesi nedeniyle vazgeçildi." diye konuştu.



- "Galatasaray maçıyla yeni bir çıkış yaşanacağını umut ediyorum"



Hafta sonunda Galatasaray ile yapacakları maça da değinen Fatih Özgökçen, şunları söyledi:



"Mağlup olunduğu zaman takımda bir moral bozukluğu yaşanabilir. Bu gayet doğaldır. Sporda kazanmak da kaybetmek de vardır. Biz hep bu bilinçle hareket ettik. Bu takım ilk yarı 39 puan almış ve burada oynayan arkadaşlar Süper Lig'de herkesin takdirini kazanmıştır. Konyaspor, teknik ekibin oynattığı oyunla herkesin göz bebeği olmuş bir takımdır. İnşallah Galatasaray maçıyla birlikte yeni bir çıkış yaşanacağını umut ediyorum."



- "İlhan Palut'la her ne olursa olsun yolumuza devam edeceğiz"



İşlerin iyi gittiğinde herkesin yanında olduğunu ancak asıl önemli olanın işlerin kötü gittiği zaman yanında olunulması gerektiğini vurgulayan Özgökçen, "İlhan hocayla sözleşme yenilenmeden önce de 'Hoca başarısız da olsa biz İlhan hoca ve ekibiyle devam edeceğiz' diye söylemiştik. Şimdi de değişen bir durum yok. İlhan Palut ile yenilenmiş bir sözleşme söz konusudur ve hocamızla her ne olursa olsun bir ve beraber yolumuza devam edeceğiz. Hocayı ve özellikle futbolcularımızı haksız eleştirmeye hiçbir şekilde müsaade etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Sistemsel hata yapan hakemler dinlendirilsin"



Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, mağlup da olsalar galip de gelseler sezon başından beri Türk hakemlerine ve hakemlik sistemine sonuna kadar güvendiklerini söyledi.



Özellikle son 4-5 maçtır ciddi manada Konyaspor'a karşı isteyerek ya da istemeyerek bazı durumların oluştuğunu gözlemlediklerini anlatan Özgökçen, şöyle devam etti:



"Bizim esas problemimiz herkesin tartıştığı ana pozisyonlar değil ama maç içerisindeki futbolcularımızla hakemlerin bire bir münasebetlerinde psikolojik baskılar, sahadaki, kenardaki kimsenin gözlemlemediği, yorumcuların tartışmadığı durumlarda verilen sindirici kartlar, oyuncularımızı psikolojik açıdan maç içerisinde düşürüp, ilerleyen dakikalarda ona göre oynamalarına sebebiyet veriyor. Biz yine de sistemsel manada hatalar yapılıyorsa, bu hataları yapan arkadaşların dinlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Eğer bu işi beceremiyorlarsa o arkadaşların da dinlendirilmesi ya da eğitilmesi gerektiğini devamlı izah ettik. Yine aynı noktadayız ve bunu içtenlikle söylüyoruz."



Özgökçen, Konyaspor'a karşı bu hareketlerin, bu tür tavır ve davranışların bir an önce son bulmasını beklediklerini kaydetti.



Bugün herkesin Konyaspor'a gıpta ile baktığını anlatan Özgökçen, "Bizim beklentimiz objektif, adil, herkese takdir haklarını objektif kullandığı bir yönetim istiyoruz. İnşallah bundan sonra bu hataların olmayacağını umut ediyoruz." dedi.



Özgökçen, bu tür davranışlarla ilgili isim vermeyeceklerini belirterek, genel manada bir problemin var olduğunu ve bununla ilgili yardımcı olmak istediklerini söyledi.





