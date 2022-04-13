Konyaspor'da, Gaziantep maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor'da, Gaziantep maçı hazırlıkları sürüyor
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13 Nisan 2022 19:36
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda aktivasyon çalışması yaptı.

Salon çalışmasının ardından sahaya çıkan futbolcular, kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

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