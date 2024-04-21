Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan taraftara sitem

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan taraftara sitem
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2024 19:59
Son güncelleme 21 Nisan 2024 00:12
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 2-0 kaybedilen Corendon Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Ömer Korkmaz, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ve bu skordan üzüntü duyduklarını söyledi.

Konyaspor taraftarına seslenen Korkmaz, "Yönetim olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Başarıyı taraftarımızla elde edeceğiz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Biz zor bir süreçte görev almışken, onların da bize destek olması lazım. Oyuncu iyi veya kötü oynar. Maç oynanırken tepki vermenin bize bir faydası olmuyor." şeklinde konuştu.

Korkmaz, taraftarların rakip takımın 2. golünü alkışlamalarını doğru bulmadığını ve takımın ihtiyacı olan şeyin destek olduğunu aktardı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery