Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan taraftara sitem

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 2-0 kaybedilen Corendon Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Ömer Korkmaz, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ve bu skordan üzüntü duyduklarını söyledi.



Konyaspor taraftarına seslenen Korkmaz, "Yönetim olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Başarıyı taraftarımızla elde edeceğiz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Biz zor bir süreçte görev almışken, onların da bize destek olması lazım. Oyuncu iyi veya kötü oynar. Maç oynanırken tepki vermenin bize bir faydası olmuyor." şeklinde konuştu.



Korkmaz, taraftarların rakip takımın 2. golünü alkışlamalarını doğru bulmadığını ve takımın ihtiyacı olan şeyin destek olduğunu aktardı.



