Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu Okaka

Başakşehir forması giyen Stefano Okaka, UEFA Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu Okaka
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2022 17:23
Medipol Başakşehir'in golcü oyuncusu Stefano Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda Letonya temsilcisi RFS'yi evinde 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Okaka'nın, performansıyla 4. haftanın en iyisi olduğu aktarıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ