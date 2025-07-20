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Köln'den Ahmetcan Kaplan'a resmi teklif!

Bundesliga ekiplerinden FC Köln, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan için resmi teklif sundu. Galatasaray da genç stoperi yakından takip ediyor.

calendar 20 Temmuz 2025 14:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: ajax.nl
Köln'den Ahmetcan Kaplan'a resmi teklif!
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Almanya Bundesliga temsilcisi FC Köln, milli stoper Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Köln, Ajax'a resmi teklif iletti.

Trabzonspor altyapısından yetişip 2022 yılında Ajax'a transfer olan 22 yaşındaki savunma oyuncusu, Hollanda'da geçirdiği sakatlık sürecinin ardından yeniden forma şansı bulmaya başlamıştı. Galatasaray'ın yakından takip ettiği Ahmetcan, hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan birçok kulübün radarında.

FC Köln'ün teklifine Ajax'tan nasıl bir yanıt geleceği merak konusu olurken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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