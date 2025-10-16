16 Ekim
Kocaelispor'un Inter'den hedefi: Issiaka Kamate

Kocaelispor, Inter'in U23 takımında forma giyen Fildişi Sahili asıllı Fransız orta saha oyuncusu Issiaka Kamate'yi kadrosuna katmak istiyor.

calendar 16 Ekim 2025 17:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Süper Lig'de 8 haftalık periyot geride kalırken 5 puanla 15. sırada yer alan Kocaelispor, ara transfer dönemi hazırlıklarına erkenden başladı.

Yeşil-siyahlı ekibin, Inter'in U23 takımında forma giyen genç orta saha oyuncusu Issiaka Kamate'yi gündemine aldığı ileri sürüldü.

FC Inter News'in haberine göre, Türk temsilcisi Kamate'nin gelişimini yakından izliyor ve uygun bir fırsat doğması halinde oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

KOCAELİSPOR, INTER'LE TEMAS ARAYIŞINDA

Haberde, Kocaelispor'un 21 yaşındaki Fildişi Sahili kökenli Fransız futbolcu için henüz resmi bir teklif sunmadığı, ancak oyuncuyu takip etmeyi sürdürdüğü ifade edildi. Süper Lig ekibinin, Inter'in yüksek bir bonservis bedeli talep etmemesi durumunda Kamate için ciddi bir girişimde bulunmayı değerlendirdiği de vurgulandı.

ISSIAKA KAMATE KİMDİR?

Piyasa değeri 750 bin euro olarak gösterilen Kamate, Inter altyapısında futbola başladı. Daha sonra Portekiz ekibi AVS ve İtalya temsilcisi Modena'da kiralık olarak forma giydi.

Bu sezon şu ana kadar 9 resmi maçta görev alan genç oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

