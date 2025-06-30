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Kocaelispor, kampa Fenerbahçe'nin tesislerinde girdi

Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra dönen Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda başladı. Selçuk İnan yönetimindeki kamp 22 Temmuz'a kadar sürecek.

calendar 30 Haziran 2025 22:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, kampa Fenerbahçe'nin tesislerinde girdi
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kampın ilk antrenmanına çıktı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.

16 yıl sonra tekrar Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un Topuk Yaylası kampı, 22 Temmuz'a kadar sürecek.


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