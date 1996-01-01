Kobe'nin lise maç görüntüleri, 350 bin dolara alıcı bulabilir!

Merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın lise maçları görüntüleri ve diğer kliplerinin 350.000 dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.



Kobe, henüz lise basketbolu oynadığı günlerde bile nasıl büyük bir oyuncu olacağını göstermişti. Philadelphia'daki Lower Merion Lisesi'nde oynayan Bryant, 1996'da ilk tur NBA Draft seçimi olduktan sonra Los Angeles'a gitmişti.



Kobe, bu yılın başlarında bir helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybettikten sonra, 2020 yılı boyunca tartışmalar arasında olmaya devam etmişti.



Bryant ile ilgili en son gelişmede, lisedeki maç görüntüleri, röportajları ve diğer alakalı kliplerinin 350.000 dolara kadar alıcı bulabileceği söylendi. Bu görüntüler, 23 Temmuz'da Stu Ross medya kütüphanesinden çıkan filmle Müzayede Tarihi Profiller tarafından satılacak.



Associated Press ve ESPN'e göre, "Bryant'ın görüntülerinin yaklaşık %60'ı", Lower Merion Lisesi'nde oynadığı maçlardan oluşuyor. Aynı zamanda Kobe'ye ek olarak görünüşte çok yüksek profilli sporcuların kasetleri de olduğu için, Kobe Bryant görüntülerinin, Ross'un koleksiyonu göz önüne alındığında buzdağının görünen kısmı olabileceği düşünülüyor. LeBron James, Michael Phelps, Tom Brady ve daha fazlasının, Ross'un medya kütüphanesinin bir parçası olduğu söyleniyor.



Tüm profesyonel oyun kariyerini 1996'dan 2016'ya kadar uzanan sürede Lakers üyesi olarak geçiren Kobe Bryant, beş kez NBA şampiyonu olmuş ve 18 kez All-Star seçilmişti.



