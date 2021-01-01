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Knicks, Sexton için "en agresif" olan takım

New York Knicks'in Cleveland Cavaliers guardı Collin Sexton ile ilgili takas söylentilerindeki 'en agresif takım' olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in Cleveland Cavaliers guardı Collin Sexton ile ilgili takas söylentilerindeki 'en agresif takım' olduğu iddia edildi.

Sexton, bu yaz Cavaliers ile sözleşme uzatması için uygun hale gelmiş olsa da, yakın zamanda takas söylentileri ortaya çıkmıştı.

The Athletic'e göre Knicks, Sexton için en agresif takas ortağı olarak görülüyor.

Knicks'in ölü sezon döneminde bir point guarda ihtiyaç duyduğu önceden söylenenler arasındaydı.

Knicks başkanı Leon Rose, Sexton'ın müşterisi olduğu CAA (Creative Artists Agency) menajerlik şirketinin eski bir çalışanıydı.


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