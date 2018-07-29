Klopp'tan Mourinho'ya! ''Amacım onu güldürmek''

'nun açıklamalarına yanıt verdi.Manchester United Menajeri Mourinho, Liverpool'un transferdeki harcamaları nedeniyle Jurgen Klopp'un baskı atında olacağını söylemişti. Jurgen Klopp, bu açıklamalarla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı.Kloppp, Mourinho ile ilgiliifadelerini kullandı.Alman teknik adam Jose Mourinho ile hiçbir probleminin olmadığını dasözleriyle dile getirdi.