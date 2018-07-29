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Klopp'tan Mourinho'ya! ''Amacım onu güldürmek''

Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, Jose Mourinho'nun transferle ilgili sözlerine yanıt verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Klopp'tan Mourinho'ya! ''Amacım onu güldürmek''
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29 Temmuz 2018 03:28
Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, Jose Mourinho'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Manchester United Menajeri Mourinho, Liverpool'un transferdeki harcamaları nedeniyle Jurgen Klopp'un baskı atında olacağını söylemişti. Jurgen Klopp, bu açıklamalarla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı.

Kloppp, Mourinho ile ilgili ''Bu hayattaki en büyük hedeflerimden biri Jose'yi güldürebilmek. Bu çok sık olan bir şey değil'' ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam Jose Mourinho ile hiçbir probleminin olmadığını da ''Mourinho ile bir problemim yok. Özgür bir dünyada yaşıyoruz, isteyen istediğini söyleyebilir. Transferlerimiz onu mutlu edebiliyorsa bu çok güzel'' sözleriyle dile getirdi.

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