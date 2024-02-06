Golden State Warriors guardı Klay Thompson, son çeyrekte benche alınmanın "herkes için zor olduğunu" itiraf etti.



Thompson, takımın dün gece Brooklyn Nets'e karşı kazandığı 109-98'lik galibiyette benche alınmasının "zor" olduğunu kabul etti:



"En iyi oyunculardan biriyken bu noktaya gelmek... doğrusu bu herkes için zordur. Ama ben bunu kabullendim. Kızgın olunabilecek bir durum ama ben değilim. Açıkçası bu gençler adına mutluyum. Maçı kazandık. Bu ligde galibiyet almak zor."



Warriors guardı, 30 dakika sahada kalarak 8 sayı kaydedebilmiş ve dokuz şut denemesinin dördünde isabet yakalamış olsa da, ancak üçlük çizgisi gerisinden denediği üç şutunu da kaçırmıştı.



Thompson bu sezon çıktığı 45 maçın tamamında ilk beşte yer almış, ancak şut istikrarsızlığı sene boyunca devam etmişti. 33 yaşındaki oyuncu; bu sezon şut denemelerinin yalnızca yüzde 41,5'inde isabet bulurken, üç sayılık atışlarının ise 37,4'ünü sokabilmişti.



