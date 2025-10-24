23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Kızılyıldız, Sasa Obradovic ile 3'te 3 yaptı

Kızılyıldız, Baskonia'yı Belgrad'da mağlup etti ve yeni koçu Sasa Obradovic ile çıktığı 3. maçında 3. galibiyetini ellde etti.

calendar 24 Ekim 2025 00:57 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 01:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
EuroLeague 6. hafta maçında Kızılyıldız ile Baskonia karşı karşıya geldi. Beogradska arena'da oynanan maçı ev sahibi Kızılyıldız 90-72 kazandı.

Kızılyıldız'da Cody Miller-McIntyre 20, Jordan Nwora 19, Nikola Kalinic ve Chima Moneke 12'şer, Yago dos Santos ise 10 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldular.

Baskonia'da Timothe Luwawu-Cabarrot'un 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Yeni başantrenörü Sasa Obradovic ile 3. maçında 3. galibiyetini elde eden Kızılyıldız, toplamda 4 galibiyete ulaştı. Baskonia ise 6. maçında henüz galibiyetle tanışamadı.

Kızılyıldız, bir sonraki maçında ASVEL'i konuk edecek. Baskonia ise sahasında karşılaşacağı Dubai'ye karşı ilk galibiyetini arayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
