Kızılyıldız, Sasa Obradovic ile 3'te 3 yaptı

EuroLeague 6. hafta maçında Kızılyıldız ile Baskonia karşı karşıya geldi. Beogradska arena'da oynanan maçı ev sahibi Kızılyıldız 90-72 kazandı.Kızılyıldız'da Cody Miller-McIntyre 20, Jordan Nwora 19, Nikola Kalinic ve Chima Moneke 12'şer, Yago dos Santos ise 10 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldular.Baskonia'da Timothe Luwawu-Cabarrot'un 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.Yeni başantrenörü Sasa Obradovic ile 3. maçında 3. galibiyetini elde eden Kızılyıldız, toplamda 4 galibiyete ulaştı. Baskonia ise 6. maçında henüz galibiyetle tanışamadı.Kızılyıldız, bir sonraki maçında ASVEL'i konuk edecek. Baskonia ise sahasında karşılaşacağı Dubai'ye karşı ilk galibiyetini arayacak.