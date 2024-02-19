Kış Trofesi ikinci ayağı Çeşme'de yapıldı

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK)-Çeşme Marina Kış Trofesi 2. ayak yarışı, Çeşme'de gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kış Trofesi ikinci ayağı Çeşme'de yapıldı
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19 Şubat 2024 14:57
Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK)-Çeşme Marina Kış Trofesi 2. ayak yarışı, Çeşme'de gerçekleştirildi.

Toplam 6 ayaktan oluşan yarışın ikincisinde 29 tekne mücadele etti.

IRC A1'de Arkas Blue Moon, A2'de Joy Lemon, A3'te Zamazingo, B1'de Nemo Balspor, B2'de Çaki ve destek sınıfında da Wawe ilk sırayı aldı.

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