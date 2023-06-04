Kim Min Jae veda etmeye hazırlanıyor

Napoli'nin şampiyonluğu kazanmasında en önemli pay sahiplerinden olan Kim Min Jae'ye, İngiltere'den teklif geldiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kim Min Jae veda etmeye hazırlanıyor
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04 Haziran 2023 16:41
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Napoli'ye transfer olan Güney Koreli Kim Min Jae için şimdiden transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı. La Repubblica'nın haberine göre Manchester United 26 yaşındaki stoper için teklif yapmaya hazırlanıyor

60 MİLYON EURO

İtalyan basınına göre gösterdiği performansla avrupa devlerini peşine takan Kim Min Jae için Manchester United 60 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. Manchester United transfer sezonu açılır açılmaz oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Erik ten Hag bu transferin bir an önce bitirilmesini istediği öğrenildi.

Bu sezon Seria A'da yılın savunmacısı ödülünü kazanan oyuncu için Napoli'nin teklifi kabul etmeye hazırlandığı iddia edildi.

45 MAÇTA GÖREV ALDI

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Kim Min Jae, Napoli formasıyla bu sezon 45 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 2 gol atıp, 2'de asist katkısı verdi.

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