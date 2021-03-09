Kevin Mirallas'ın sözleşmesi 'suya' düştü!

Gençlerbirliği maçında sportmenliğe aykırı davranış yapan Kevin Mirallas yönetimin gözünden bir an da düştü.



Sezon sonunda sözleşmesi uzatılması öngörülen ve bu doğrultuda listede yer alan Kevin Mirallas'ın son hatası pahalıya patladı. Kırmızı siyahlı takımın önümüzdeki sezonlarda da farklı hesaplar içerisinde olduğu ve sözleşmesini uzatma niyetinde olduğu Kevin Mirallas konusunda geri adım atacağı bildirildi. Gençlerbirliği maçında kendisine yakışmayan bir harekette bulunan ve takımını uzun bir süre yalnız bırakması olası görünen bu bağlamda PFDK'nın vereceği ceza beklenen Mirallas'ın yeni sezonda düşünülmediği de gelen bilgiler arasında yer aldı.



KIRMIZI KARTTA KARİYER REKORU



Gaziantep FK'da Kevin Mirallas bu sezon biri çift sarı diğeri direkt olmak üzere gördüğü iki kırmızı kart ile kariyer rekorunu da kırmış oldu.



2003/2004 sezonunda başlayan profesyonel futbol kariyerinde şimdiye kadar bir sezonda 1 kırmızıdan başka görmeyen Kevin Mirallas böylelikle bir ilki gerçekleştirmiş oldu.



HABER: ALİ BUDAK





