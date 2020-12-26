Kevin Grosskreutz: "Galatasaray, kariyerimi bitirdi"

Galatasaray tarihinin en büyük transfer hatalarından biri olan Kevin Grosskreutz, Alman basınına İstanbul'u geçmesiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kevin Grosskreutz: 'Galatasaray, kariyerimi bitirdi'
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26 Aralık 2020 19:30
2015 yazında Galatasaray'a transfer olan ancak evraklardaki sorun nedeniyle hiç forma giyemeyen Kevin Grosskreutz, Alman basınına konuştu ve sarı-kırmızılı takıma gelme kararının kariyerini bitirdiğini söyledi.

Son günde acele bir karar verdiğini söyleyen Alman futbolcu, "Galatasaray'a gitmek, kariyerimin ölümüne yol açtı. Ancak yine de bu önemli bir tecrübeydi. Transferin son günüydü ve Galatasaray konusunda hızlı bir karar verdim, bu kesinlikle bir hataydı." dedi.

Ayrıldıktan sonra Stuttgart'ta yaşadıklarını da anlatan Grosskreutz, "Devre arasında ayrıldıktan sonra Stuttgart'ta geçirdiğim dönem çok iyiydi. Stuttgart'a gittikten sonra üst üste 8 maç kaybetmedik ve sonunda neredeyse UEFA Avrupa Ligi bileti aldık. Sonra sakatlandım ve uzun süre sahalardan uzak kaldım. O dönemde de kazanamadığımız 9 maçlık bir periyot oldu ve düştük. Bu acı verici bir andı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan sonra Stuttgart'a giden 32 yaşındaki oyuncu, ardından Darmstadt'ta kötü bir dönem geçirdi ve son olarak 3. Lig ekiplerinden KFC Uerdingen'den gönderildi.



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