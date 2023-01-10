Kevin Durant'in sakatlık süresi belli oldu

NBA ekiplerinden Brooklyn Nets'te forma giyen Kevin Durant, sakatlığı sebebiyle 2 hafta parkelerden uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; NBA.com
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Kevin Durant'in sakatlık süresi belli oldu
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10 Ocak 2023 15:47
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 2 hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan Miami Heat maçının 3. çeyreğinde sakatlanan Durant'in, sağ diz iç yan bağlarında burkulma tespit edildi. 34 yaşındaki basketbolcunun durumunun 2 hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Bu sezon 29,7 sayı, 6,7 ribaunt, 5,3 asist, 1,5 blok ortalamalarıyla oynayan Durant'in forma giydiği Nets, 27 galibiyet ve 13 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 2. sırasında yer alıyor.

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